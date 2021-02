Daniel Ramos quer bater Belenenses SAD e alegrar centenário do Santa Clara

O treinador Daniel Ramos disse este domingo que o Santa Clara está determinado em vencer o Belenenses SAD, no jogo de segunda-feira da 16.ª jornada da Liga NOS, para dar "alegria" ao centenário do clube açoriano.

"Pensamos amanhã [segunda-feira] dar uma alegria, neste ano de centenário para o clube. Se pudermos [dar a alegria], claro que vamos fazer. Estamos a preparar o jogo com ambição e com determinação", declarou o treinador.

Daniel Ramos falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferência de imprensa para antever a receção ao Belenenses SAD, no dia em que o Clube Desportivo Santa Clara comemora 100 anos.

O treinador dos açorianos enalteceu o aniversário e disse desejar que o clube "continue a fazer um percurso sólido" nos principais palcos do futebol nacional.

"É um orgulho para um treinador ter passado nesse percurso centenário do Santa Clara. Muitos treinadores passaram por aqui, e eu sou um felizardo de estar aqui no ano do centenário. Estou cá com orgulho", disse.

O Santa Clara parte para o encontro frente ao Belenenses SAD após uma vitória na última jornada do campeonato, em Vila do Conde, diante do Rio Ave (2-1).

Daniel Ramos desvalorizou a vitória na jornada anterior, salientado que pensa "muito no imediato" e que o "futebol é momento".

"O futebol é momento e, por ser momento e por olharmos para o imediato, nós temos é de perceber como é que nós estamos e como é que está nosso adversário. Como é que está o Belenenses, como é que está o Santa Clara", afirmou.

O técnico assinalou que o próximo jogo vai ser "árduo", uma vez que o Belenenses SAD é uma equipa "difícil" de enfrentar.

"O Belenenses é uma equipa muito incómoda, uma equipa que, por norma, traz muita gente a defender atrás da linha da bola, muita organização defensiva, uma linha de cinco, uma estrutura 5-2-3, que procura ser pressionante e sair nas transições", assinalou.

O Santa Clara vem de um jogo diante do Sporting de Braga para a Taça de Portugal na sexta-feira (derrota por 2-1) e vai defrontar na segunda-feira o Belenenses SAD, na quinta-feira o Farense e no domingo o Marítimo.

Daniel Ramos afirmou que a sequência de vários jogos em poucos dias "não é fácil", sendo necessário fazer escolhas para ter a "equipa mais fresca possível".

"É mesmo recuperar para jogar, estamos num processo de recuperação para jogar, alguma rotatividade, perceber aqueles que estão mais disponíveis, que esses podem fazer uma sequência maior de jogos", apontou.

O Belenenses SAD vem de uma derrota frente ao Benfica para a Taça de Portugal (3-0), mas, para o campeonato, a equipa de Petit conseguiu uma vitória na última jornada, frente ao Tondela (2-0).

Santa Clara, nono classificado, com 18 pontos, defronta o Belenenses SAD, 14.º, com 15, na segunda-feira, às 16 horas locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, nos Açores.