Daniel Ramos quer "valorizar ativos" e "consolidar" Santa Clara na Liga NOS

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta terça-feira querer "valorizar os ativos" do plantel e "consolidar" a equipa na Liga NOS, no dia em que a equipa açoriana regressou aos treinos.

O treinador do Santa Clara falava na loja oficial do clube, em Ponta Delgada, numa conferência de imprensa para marcar o arranque da temporada 2020/2021.

"É um clube que tem especificações muito próprias. Quer valorizar os ativos, quer valorizar-se como todo, quer crescer como equipa, quer-se consolidar na primeira. Com estes objetivos que me pediram, é em cima disso isso que vou trabalhar", declarou Daniel Ramos.

Daniel Ramos orientou o Boavista em 2019/20 e substituiu João Henriques no comando técnico dos açorianos.

O treinador, de 49 anos, regressa assim aos Açores, onde esteve na temporada 2016/2017, levando o Santa Clara a somar sete vitórias em oito jogos na II Liga de futebol.

"A capacidade de resposta que o clube dá atualmente é completamente diferente daquela que dava há quatro anos. Claro que ainda há algo a melhorar, algo por fazer, mas esse é um percurso que as equipas têm de fazer. Sei que o presidente está empenhado nisso", afirmou Ramos.

O treinador dos insulares disse "não" querer "fazer promessas", destacando que irá focar-se no "trabalho e na dedicação".

Sobre a equipa, Daniel Ramos disse que a equipa se encontra num "processo aquisitivo" na "constituição do plantel".

"Aquilo que vão acontecer são dois momentos: um de análise do plantel e, possivelmente mais à frente, fazer reajustes", assinalou.

Na ocasião, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, disse que a vinda de Ramos para os Açores era um "regresso muito desejado a casa", referindo que o objetivo para a próxima temporada é "criar hábitos de primeira" liga.

O Santa Clara retomou hoje os treinos tendo em vista a temporada 2020/21, tendo o primeiro treino decorrido no Complexo do Lajedo (um dos três campos onde a equipa açoriana habitualmente treina).

Fora do treino ficou o jogador Zaidu, que, ao longo das últimas semanas, tem sido associado a uma possível ida para o FC Porto.

Plantel provisório do Santa Clara para 2020/21:

- Guarda-redes: André Ferreira, Marco Pereira e Rodolfo.

- Defesa: Rafael Ramos, Mansur (ex-Atlético Mineiro, Bra), João Afonso, Fábio Cardoso, Sagna, João Lucas e Zaidu.

- Médios: Costinha, Lucas Marques (ex-Estoril), Lincoln, Osama Rashid, Nené e Júlio Romão (ex-Ponte Preta, Bra), Anderson Carvalho e Diogo Salomão.

- Avançados: Ukra, Santana, Cryzan, André Mesquita (ex-Marítimo B), Carlos Júnior, Gustavo Vera (ex-Liverpool, Uru) e Jean Patrick (ex-Académico Viseu).

Saídas: Mamadu (sem clube), Zé Manuel (sem clube), César (sem clube) e Francisco Ramos (Vitória de Guimarães).