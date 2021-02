Daniel Ramos quer vencer Marítimo e dar continuidade a "fase positiva"

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou este domingo que a equipa pretende vencer o Marítimo na 18.ª jornada da Liga NOS, para dar continuidade à "fase positiva" atravessada pela formação açoriana no campeonato.

"O Santa Clara vai querer vencer, o Santa Clara vai querer continuar a somar, [somos] uma equipa que vem confiante, estamos numa fase boa, uma fase positiva, queremos dar continuidade a essa fase e por isso vimos com esse espírito, com essa ambição, de podermos somar mais uma vitória", declarou Daniel Ramos.

O treinador dos açorianos falava no Funchal, na ilha da Madeira, para onde a equipa seguiu diretamente após o empate 1-1 no terreno do Farense, na quinta-feira.

O Santa Clara não perde há três jogos consecutivos, tendo, antes do empate no Algarve, vencido o Belenenses SAD (2-0) e o Rio Ave (2-1).

"Apesar do curto espaço de tempo e quantidade de jogos que temos tido, a equipa tem respondido bem e queremos dar continuidade a essa prestação", acrescentou o treinador.

Já o Marítimo vem de três derrotas consecutivas no campeonato, diante do Sporting (2-0), do Vitória de Guimarães (1-0) e do Paços de Ferreira (3-0).

Referindo-se aos últimos resultados do adversário, Daniel Ramos disse que os "ciclos negativos" são difíceis de ultrapassar, mas realçou que o Marítimo é uma equipa com "qualidade".

"As derrotas pesam e os ciclos negativos por vezes são difíceis de sair e espero que continue, porque é sinal de que nós fazemos um bom resultado, mas nós sabemos a valia do Marítimo e percebemos que tem qualidade", afirmou.

O treinador assinalou ainda que para a segunda volta do campeonato a equipa pretende "continuar a somar pontos" e "boas exibições" para atingir o objetivo da manutenção.

"Queremos continuar a somar pontos, o objetivo principal é desde início é muito claro para nós que é atingirmos a manutenção. Vamos atras desse objetivo. Não sabemos quantos pontos precisamos, sabemos é que precisamos de continuar a somar pontos", apontou.

O Santa Clara, sétimo classificado com 22 pontos, visita o Marítimo, 11.º com 17, na segunda-feira, às 19:00, num jogo que vai ser arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.