Daniel Ramos quer vencer Moreirense e "cimentar a posição" na classificação

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta terça-feira que a equipa açoriana está focada em vencer o Moreirense na próxima jornada para "cimentar a posição" na tabela classificativa da Liga NOS.

"Aquilo que nós queremos é terminar este jogo com 38 [pontos] e poder continuar a somar pontos no nosso trajeto e podermos cimentar a posição. Se possível, no futuro, poder melhorá-la. É o nosso principal objetivo. Estamos focados neste jogo e é essa a nossa determinação", declarou Daniel Ramos.

O treinador falava esta terça-feira em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da receção ao Moreirense para a 28.ª jornada da Liga NOS. Daniel Ramos alertou para a "importância" do encontro, uma vez que as duas equipas estão separadas por um ponto na classificação do campeonato.

"É um confronto contra uma equipa que está neste momento abaixo de nós e que tem as legitimas aspirações como nós temos de querer fazer melhor campeonato e subir na tabela e poder também perceber até onde pode chegar", declarou.

Para Daniel Ramos este "é um jogo que tem essa importância, que pode permitir distanciamento, pode manter tudo na mesma, pode permitir, também, como é óbvio, a possibilidade de o Moreirense ultrapassar" o Santa Clara.

"Neste momento só estamos a pensar aquilo que é a disputa dos três pontos", assumiu.

Daniel Ramos disse esperar um jogo "competitivo" frente a um Moreirense que "vai tentar sair nas transições", mas que "quando puder vai tentar sair a jogar".

"Estamos a falar de um Moreirense fora que é um bocadinho diferente do Moreirense em casa, mas fora de casa e vão jogar fora, percebemos que vão tentar andar compactos, tentar andar pressionantes", afirmou.

Questionado sobre se as duas equipas são surpresas ou confirmações na prova, Daniel Ramos enalteceu a qualidade do plantel e da estrutura de ambas equipas. "Santa Clara e Moreirense são confirmações, surpresas não diria porque há valor e temos a noção internamente daquilo que valemos. São confirmações, as equipas estão a confirmar que têm plantéis competentes e equipas técnicas, diretivas, estruturas competentes", apontou.

O Santa Clara, sétimo classificado com 35 pontos, recebe o Moreirense, oitavo com 34, na próxima quarta-feira, às 14:30 locais (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores.