Daniel Ramos regressa com promessa de conquistas

Daniel Ramos está de regresso ao Santa Clara, depois da curta experiência em 2016/17, ainda na 2ª Liga, e, nas primeiras palavras como novo treinador dos açorianos, prometeu aos adeptos uma nova série de conquistas e alegrias.

“Contamos com eles para estarmos sempre juntos e vivermos momentos de alegria. Mais do que definir objetivos específicos, é importante dar continuidade ao que foi conseguido. O Santa Clara fez duas épocas muito positivas e agora vamos procurar dar consistência ao projeto e, se possível, melhorá-lo”, afirmou Daniel Ramos, que pretende conciliar as boas exibições com os resultados, de forma a valorizar os jogadores e permitir ao clube fazer bons encaixes financeiros.

Daniel Ramos, refira-se, vai começar a preparar a próxima época com o diretor desportivo Diogo Boa Alma e promete construir “uma grande equipa para fazer uma boa época”.

Despedida

Daniel Ramos já não se cruzará com Zé Manuel, que anunciou a despedida através das redes sociais. “Levo o Santa Clara no coração e serei mais um adepto a torcer para que o clube continue a crescer”, escreveu o avançado.