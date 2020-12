Daniel Ramos: «Sacrifício faz parte do jogo»

Daniel Ramos não contornou a elevada eficácia que permitiu ao Santa Clara sair de Guimarães com o apuramento no bolso e lembrou que "o sacrifício e o sofrimento fazem parte do jogo".





"Estamos satisfeitos pelo apuramento que iguala o máximo do Santa Clara na Taça, mas vamos procurar chegar mais além", justificou o técnico dos açorianos, convicto de que "faltou tranquilidade para segurar a bola": "Havia a sensação de que mais valia ter um pássaro na mão do que dois a voar e agarrámo-nos ao processo defensivo mais do que devíamos, mas também fomos os primeiros a criar uma ocasião de golo. Nestes jogos intensos é sempre preciso ter uma estrelinha. Podia ter ido para prolongamento, era perfeitamente possível pelo que o Vitória fez, mas também foi um prémio justo para a nossa organização."