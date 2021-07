Daniel Ramos satisfeito com dedicação do plantel

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, está satisfeito por manter a base do plantel que atingiu a melhor classificação da história do clube. O técnico destaca que os atletas voltaram com ambição para repetir uma época de sucesso.

“Os jogadores não chegaram acomodados. Sentem que precisam de correr muito para voltarmos a fazer uma boa época. Um requisito fundamental para continuar a ter sucesso é ser humilde e estar recetivo a aprender todos os dias. Não é fácil fazer algo parecido com a época passada, mas é possível”, sublinha o treinador dos açorianos.

Daniel Ramos revelou que os jogadores se apresentaram com níveis físicos razoáveis e que vão estar prontos para a estreia nas competições europeias, no dia 22.

“No balneário já se fala na Conference League, por ser o primeiro jogo oficial. Ainda não sabemos qual o adversário, mas agora vamos fazer vários jogos durante o estágio para permitir conhecer melhor os novos e passar mais informação. Os processos defensivo e ofensivo estão a ser preparados de forma setorial e coletiva. Queremos dar continuidade à nossa ideia de jogo”, rematou o treinador.