Daniel Ramos sobre o Sp. Braga: «Uma das equipas que melhor se reforçou»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, apelou esta quarta-feira à "concentração" e à "disponibilidade" do grupo de trabalho para o próximo encontro frente ao Sp. Braga, a contar para a Liga NOS.

O técnico dos açorianos disse que o encontro da segunda jornada vai exigir "muito" dos jogadores do Santa Clara, fazendo um "apelo muito grande à concentração do grupo de trabalho, à disponibilidade da organização e à disponibilidade do ponto vista físico" dos seus jogadores.

Daniel Ramos falava hoje, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante do Sporting de Braga da segunda jornada do campeonato.

O treinador considerou a próxima partida como de "elevado grau de dificuldade", mas relevou que se a equipa for "muito competente" durante "muito tempo" no encontro poderá ter "boas possibilidades de fazer um bom jogo" e de sair de Braga com um "bom resultado".

Ramos prometeu que sua equipa irá ter "uma grande determinação e uma grande alma naquilo que é a continuidade de voltar a somar pontos".

"É um Braga difícil, é um jogo difícil, é um Braga muito competente. Uma das equipas que melhor se reforçou claramente neste defeso. Além do bom plantel que já tinha, melhorou. É um Braga que está bem orientado, com um bom treinador", acrescentou.

O treinador do Santa Clara destacou que o próximo adversário tem uma "ideia de jogo muito bem definida" e que apresenta "grande qualidade no ataque em profundidade e a jogar entre linhas".

Daniel Ramos referiu que o Santa Clara tem de ter um "pensamento coletivo" ao longo do encontro, prometendo uma equipa determinada em conquistar pontos.

"[É um jogo de] Grande grau de dificuldade, mas vamos com uma vontade de queremos fazer novamente um bom resultado. É esta determinação que vamos levar connosco. Procuramos no jogo ir à procura do melhor possível e o melhor possível é continuarmos a somar pontos", disse.

Na primeira jornada do campeonato, o Santa Clara venceu o Marítimo, nos Açores, por 2-0, com dois golos de Thiago Santana. Já o Sp. Braga perdeu na jornada inaugural frente ao FC Porto, por 3-1, no Estádio do Dragão.

Sp. Braga e Santa Clara jogam na próxima sexta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga NOS.