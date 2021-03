Daniel Ramos: «Somos uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal»

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, está satisfeito com a evolução dos jogadores e considera que lidera "uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal".





"Estamos a conseguir entrar muito fortes no jogo. Criamos grandes dinâmicas ofensivas, com situações perigosas junto da baliza. O golo traduziu a nossa superioridade. Tivemos sempre o domínio do jogo. Sabíamos que o Portimonense iria reagir na segunda parte, mas nunca conseguiu criar uma situação de perigo", resumiu o técnico, após o triunfo diante do Portimonense