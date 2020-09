Daniel Ramos: «Sp. Braga não merecia perder pelo que fez»

O Santa Clara somou, esta sexta-feira, a segunda vitória consecutiva na nova edição da Liga NOS ao bater o Sporting de Braga por 1-0, resultados que colocam a formação orientada por Daniel Ramos provisoriamente no topo da tabela classificativa, com 6 pontos.





No final do encontro, o treinador da formação açoriana assumiu que a sua equipa teve alguma felicidade pelo desfecho do resultado, mas não descurou todo o brilhantismo que os seus jogadores tiveram perante "uma grande equipa"."Parabéns à equipa porque conseguiu vencer e colocar no jogo muito do que foi a nossa estratégia. A base foi a união, a organização, a capacidade de trabalho e sofrimento da equipa. Tentámos jogar e saber defender e vencemos, perante uma grande equipa. Reconheço que provavelmente o Sp. Braga não merecia perder pelo que fez, também criou oportunidades, mas nós fomos mais eficazes", afirmou, em declarações à Sport TV."Passámos dificuldades, perante uma grande equipa, como é natural, mas soubemos responder bem. Um jogo interessante e emotivo até ao final. Estamos a somar e estou satisfeito com o que a equipa está a fazer. Naturalmente que estou também satisfeito por não sofrer. Não sofrendo golos, tenho toda a equipa a atacar, o primeiro defesa é o primeiro atacante. Defendemos bem pela frente, com grande capacidade de resposta e organização. É um prémio para a equipa", assumiu o técnico.