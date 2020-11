Daniel Ramos: «Tenho uma equipa de campeões»

O Santa Clara ganhou este domingo em Portimão (1-2) e 'colou-se' ao FC Porto no terceiro lugar da Liga NOS, com 10 pontos. Após a partida, o técnico da equipa açoriana, Daniel Ramos, elogiou a atitude dos seus jogadores e destacou o bom ambiente que o grupo apresenta.





"Hoje fizemos um jogo à nossa imagem, imagem essa que procuramos não descaracterizar, que é a nossa forma de estar no jogo. A tranquilidade que tivemos foi extremamente importante, a equipa não abanou, e demonstrou que tenho uma equipa de campeões que, mesmo na adversidade, estão juntos. O resultado vem do bom ambiente que existe entre jogadores e equipa técnica", afirmou Daniel Ramos, em conferência de impprensa."A primeira parte foi muito bem conseguida, a não darmos nenhuma oportunidade ao Portimonense. Julgo que foi na quinta oportundiade que tivemos que conseguimos o golo. O marcador ao intervalo diz pouco do que foi o nosso dominio do jogo. Na segunda parte, tal como esperávamos, o Portimonense reagiu, obrigou-nos a outro tipo de posicionamentos, mas a equipa nunca se partiu, souber responder e manter os olhos na baliza do Portimonense, isso é algo importante.Estou muito satifeito pela prestação da equipa, mesmo não tendo tido na segunda parte uma prestação tão consistente como na primeira, mas a equipa soube estar e mereceu vencer. ", acrescentou o treinador."Não olhei ainda para a classificação, mas estamos a caminhar para aquilo que temos como meta, que é conseguir pontos, num campeonato que vai ser muito exigente. Uma das nossas armas é o espiritio de equipa e de união e hoje os jogadores estiveram 'top' ao corresponderem ao que lhes peço."