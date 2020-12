Daniel Ramos: «Vai ser um campeonato longo...»

Daniel Ramos mostrou-se "satisfeito com o resultado e a exibição" do Santa Clara frente ao Nacional na vitória do jogo deste domingo (1-3).





"Estou satisfeito com o resultado e a exibição. Por vezes temos resultados e não temos exibições e outras vezes o contrário. Estou contente com a prestação geral da equipa. Muitos jogadores estiveram a um nível muito bom. Os movimentos ofensivos e defensivos a serem muito bem conseguidos. A equipa criou oportunidades, criou dinâmicas e fez três golos. Conseguimos ter a bola e controlar. Tivemos o caráter e a personalidade para aguentar a vantagem de dois a um. Sabemos que quando estamos com dois golos de vantagem e sofremos um golo, a outra equipa galvaniza-se. Esse golo traz oxigénio ao jogo e nós demos oxigénio ao Nacional. Era importante chegar ao intervalo em vantagem, para dizer à equipa aquilo que era preciso. Era necessário retirar a bola ao Nacional, retirar confiança e o controlo do jogo. Era preciso simplificar mais. Cometemos alguns erros de ligação na primeira parte. A segunda parte agradou-me bastante. Conseguimos ser competentes e tivemos mérito"."Estamos ainda no início e não sabemos o que vai acontecer. Sabemos é que vai ser um campeonato longo. Os jogos são para se vencer e precisamos de ser consistentes para podermos andar bem posicionados na tabela. Essa consistência, quer em casa quer fora, tem de acontecer. Temos de acreditar no processo, uns nos outros e em si próprios. Quando se acredita naquilo que se faz, mesmo que por vezes não seja da melhor forma para atingir um fim, mas a crença leva ao sucesso. Esta equipa a trabalhar como está, muito família, muito pura e genuína, a continuar como está e a demonstrar que quer mais, andamos bem. Temos de perceber até onde queremos ír. Quanto ao Thiago Santana se algo se passar terá de ser a direção a dizê-lo".