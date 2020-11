Dependência de Santana preocupa

O treinador do Santa Clara está preocupado com o facto de a equipa estar a depender muito do rendimento de Thiago Santana. O avançado brasileiro marcou seis dos sete golos da formação açoriana na Liga NOS, sendo que o outro foi apontado pelo defesa-central Fábio Cardoso. Com uma média inferior a um golo por jogo, Daniel Ramos espera que outros elementos do plantel melhorem a eficácia para ajudarem a equipa a somar mais pontos.

"Em alguns jogos estamos com ascendente mas precisamos de aumentar o número de oportunidades de golo. E precisamos de ter mais jogadores a marcá-los, a equipa não pode estar dependente do Thiago Santana. É preciso encontrar mais jogadores que possam fazer golos, sejam extremos, médios, laterais ou centrais. Isso vai permitir tornar a equipa mais forte", atirou o treinador.