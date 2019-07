Derrota frente ao Leixões no jogo de apresentação dos nortenhos

O Leixões, da 2.ª Liga, derrotou esta sexta-feira o Santa Clara, do principal escalão do futebol português, por 1-0 no jogo de apresentação aos adeptos da equipa nortenha.A formação de Matosinhos apresentou 28 jogadores, entre eles 16 reforços, número aumentado esta sexta-feira com a chegada do defesa ex-Arouca Pedro Pinto.Amine, com um remate de fora da área (8), abriu o marcador para os locais na primeira vez que o Leixões atirou à baliza, numa primeira parte em que foi a equipa da casa quem mais serviço mostrou.Com sete reforços de início, a equipa de Matosinhos teve em João Graça e em Harramiz dois dos seus melhores elementos, com o avançado a dispor de oportunidade para fazer o 2-0 aos 41 minutos, mas o remate acabou por sair junto ao poste esquerdo.No seu penúltimo jogo de preparação - no sábado defronta o Rio Ave na partida que encerra o estágio no continente -, o Santa Clara pareceu acusar algum cansaço, mostrando lentidão nas transições.A segunda parte, fruto das muitas alterações operadas na equipa, perdeu qualidade, o que ajuda a explicar que o Santa Clara tenha criado perigo pela primeira vez aos 90 minutos, num remate de Zé Manel que o recém-entrado Fábio Matos segurou.Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.Leixões - Santa Clara, 1-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Amine, 08 minutos.Equipas:- Leixões: Stefanovic (Ivo Gonçalves, 46, Fábio Matos, 88), Rui Silva (Pedrinho, 80), Bura, João Pedro (Pedro Monteiro, 74), Derick (Andrezo, 88), Luís Silva (Franco, 80), Amine (Paná, 80), João Graça (Matheus Leal, 74), Braga (Enoh, 84), Harramiz (Zé Paulo, 68) e Tarzan (Alan Júnior, 46).(Suplentes: Fábio Matos, Ivo Gonçalves, Anthony, Pedro Monteiro, Matheus Leal, Pedrinho, Paná, Zé Paulo, Stefan Haas, Kikuchi, Franco, Alan Júnior, Júnior Sena, Enoh, Andrezo, Clóvis e Pedro Pinto).Treinador: Carlos Pinto- Santa Clara: André Ferreira, Rafael Ramos (Fábio Cardoso, 46), César Martins (Carlos Júnior, 46), Zaidu (João Lucas, 46), Mamadu (Steven Pereira, 46), Lucas Marques (Pacheco, 33, Rashid, 60), Stephens (Pablo Lima, 33, Ukra, 60), Nené (Zé Manel, 46), Pineda (Francisco Ramos, 46), Bruno Lamas (Patrik, 46) e Thiago Santana (Schettine, 60).(Suplentes: João Lopes, Marco Pereira, Fábio Cardoso, João Afonso, Rashid, Ukra, Pacheco, Carlos Júnior, João Lucas, Steven Pereira, Zé Manel, Sountoura, Francisco Ramos, Patrick, Pablo Lima e Schettine).Treinador: João Henriques.Árbitro: João Lamares (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Amine (49), João Pedro (50) e Luís Silva (52).Assistência: cerca de 2.500 espetadores.