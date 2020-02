Dois candidatos para a esquerda

O regresso de Mamadu Candé, após cumprir castigo, é uma agradável dor de cabeça para João Henriques. É que o lateral-esquerdo Zaidu foi um dos destaques no triunfo (2-1) do Santa Clara sobre o Paços. A escolha depende da estratégia para o jogo com o Belenenses SAD. Mamadu Candé dá segurança defensiva e Zaidu profundidade ao ataque.