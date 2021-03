Eleições para a presidência do Santa Clara marcadas para 1 de maio

A assembleia-geral eleitoral do Santa Clara, para definir os órgãos sociais no próximo mandato, foi marcada para 1 de maio, anunciou o clube açoriano.

Em comunicado, o Santa Clara, sétimo classificado no campeonato, informa que "pretende realizar a reunião ordinária da assembleia-geral eleitoral" em 1 de maio de 2021, das 14:00 às 19:00, na sede do clube, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

O atual presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, já anunciou que irá ser candidato a um terceiro e último mandato na presidência do clube açoriano, assinalando que a "prioridade" é a construção de infraestruturas para a formação.

Na nota de imprensa divulgada hoje, a formação açoriana também dá conta do adiamento da assembleia-geral para discutir a alteração do emblema do clube, que estava marcada para 26 de março, devido ao agravamento da pandemia da covid-19 na região.

A decisão foi articulada com a Direção Regional de Saúde e a reunião será remarcada "em data a definir". O Santa Clara justificou a decisão com o "recente aumento de casos de covid-19 na região" e com a "salvaguarda da saúde" dos sócios.

No início do mês, foi anunciado que os sócios do Santa Clara iriam reunir-se em 26 de março, em assembleia-geral, para discutir uma proposta da direção de alterar o emblema do clube açoriano.

O emblema proposto pela direção do Santa Clara baseia-se num brasão, que ostenta a bandeira dos Açores e onde predominam as cores vermelho e preto.

No centro do emblema proposto, encontra-se um grifo (uma fusão entre um milhafre e um leão), um "símbolo da união do passado", uma vez que a primeira imagem do clube ostentava um leão.

Segundo as informações mais recentes, referentes a domingo, os Açores registam 111 casos ativos de infeção com covid-19, todos na ilha de São Miguel.

RPYP // RPC

Lusa/Fim