Entrada gratuita no último jogo do Santa Clara em casa

O Santa Clara informou esta segunda feira que o jogo da próxima jornada, o último em casa, frente ao Feirense, será de entrada gratuita, com apresentação de bilhete, estando os ingressos para a partida disponíveis desde esta segunda feira na sede do clube.A partida, a contar para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, marca o último desafio dos açorianos em casa na presente época, depois de este fim de semana ter ficado assegurada matematicamente a manutenção do clube no principal escalão do futebol português.Os açorianos partem para a penúltima jornada da época em oitavo lugar, com 41 pontos, ao passo que o Feirense é o último classificado, com apenas 16 pontos.O último jogo do Santa Clara na temporada 2018/2019, que marcou o regresso dos açorianos à I Liga, é no Estádio da Luz, frente ao Benfica.