Fábio Cardoso acabou de novo com pontos

Menos de um mês depois de ter jorrado sangue da cabeça em pleno Estádio do Dragão, Fábio Cardoso voltou a ‘somar’ alguns pontos, desta feita no duelo com a AD Oliveirense. O central estava na área adversária quando foi atingido por Vítor Bastos na zona do sobrolho, ficando rapidamente com a cara cheia de sangue.

O lance resultou em penálti para o Santa Clara, que Bruno Lamas se encarregou de converter em golo, já numa altura em que Fábio Cardoso estava a ser assistido fora do relvado. Acabou por não ter condições para voltar ao jogo, sendo suturado com vários pontos numa maca improvisada à entrada dos balneários.

"Com os oitos pontos que o Fábio levou, cinco neste jogo e mais três no Dragão, já éramos líderes do campeonato. Tem sido massacrado nestes lances, acontece", frisou, em jeito de brincadeira, João Henriques.