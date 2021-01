Fábio Cardoso: «Acreditamos no processo»

Fábio Cardoso deu voz à satisfação do Santa Clara pelo triunfo alcançado. “Este não foi um Santa Clara diferente daquele que perdeu com o Famalicão, apenas há jogos mais felizes do que outros. Acreditamos no nosso processo e não é por uma derrota que vamos duvidar dele. Temos uma boa equipa, um bom treinador e somos uma família”, começou por dizer o defesa-central, que deixou ainda elogios ao reforço Hide Morita: “É humilde, tem vontade de aprender e tem muita qualidade.”

Guga quer dar resposta

No Rio Ave, Guga sublinhou a vontade da equipa em melhorar já no próximo jogo. “Entrámos mal, mas reagimos bem ao golo sofrido. Sofremos o segundo num contra-ataque, mas o futebol é assim. Temos de trabalhar para melhorar”, disse.