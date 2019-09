Fábio Cardoso desejou as melhoras a Romário Baró

Entrada dura de Fábio Cardoso lesionou Romário Baró e o médio do FC Porto saiu a chorar Entrada dura de Fábio Cardoso lesionou Romário Baró e o médio do FC Porto saiu a chorar

Fábio Cardoso desejou "rápidas melhoras" a Romário Baró na sequência da sua entrada que acabou por lesionar o médio portista , no FC Porto-Santa Clara de ontem, para a Taça da Liga."Jogo intenso e bem disputado de ambas as partes. Infelizmente não conseguimos ser mais felizes, mas merecíamos! Aproveitar para desejar também as rápidas melhoras ao Romário. Agora é altura de descansar e recuperar que domingo temos mais um jogo importante", disse o central no Instagram.Também esta quinta-feira, o FC Porto, através da newsletter 'Dragões Diários', deixou duras críticas a Fábio Cardoso , falando num "arraial de porrada" e ironizando sobre o deslize do central no jogo frente ao Benfica , nos Açores, na temporada passada, que valeu um dos golos aos encarnados: "O central do Santa Clara, como se sabe, tem boa escola e é azarado. Contra uns tem o azar de escorregar, contra outros tem o azar de provocar lesões."Refira-se que, depois de ter saído de maca e em lágrimas da partida, Baró ficou limitado a tratamento no regresso do FC Porto aos trabalhos, esta quinta-feira. O jovem médio está a contas com um traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse.