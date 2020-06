Fábio Cardoso diz que vitória sobre o Benfica é "história para contar aos netos"

O defesa Fábio Cardoso, eleito homem do jogo na vitória do Santa Clara diante do Benfica, na 28.ª jornada da Liga NOS, diz que aquele triunfo será uma "história para contar aos netos".

"Acho que foi o jogo mais importante e especial da história do Santa Clara. Vai ser uma daquelas histórias para contar aos netos daqui a uns anos. Ontem [terça-feira], senti que voltámos a escrever a história", disse Fábio Cardoso, em entrevista à Lusa.

Fábio Cardoso foi eleito o homem do jogo na primeira vitória do Santa Clara no Estádio da Luz, por 4-3, que deixou o campeão nacional a três pontos do rival FC Porto, agora líder isolado do campeonato. "Foi histórico mesmo. Sabíamos que ia ser muito complicado, sabíamos que íamos ter pela frente uma grande equipa, mas nunca duvidámos do nosso valor e sabíamos que era possível", destacou Fábio Cardoso.

O triunfo da equipa açoriana foi carimbado nos últimos 10 minutos, com os golos de Cryzan (82 minutos) e Zé Manuel (aos 95+5), que se juntaram aos tentos de Anderson Carvalho (44) e Zaidu (57). Para Fábio Cardoso, um dos segredos para a vitória da equipa prende-se com a união do grupo de trabalho. "Quando, publicamente, afirmamos que somos uma grande família, é mesmo verdade. Desde o presidente, ao treinador, ao grupo de trabalho, ao 'staff', sentimos que estamos todos no mesmo barco, a trabalhar para o mesmo. Temos um grupo fantástico", observou.

O defesa central, de 26 anos, diz sentir um "grande orgulho" por poder representar os açorianos, "um povo fantástico". O atleta reconhece que o jogo foi "especial", até porque fez toda a formação no Benfica, mas afirma que dentro do campo só pensa em ganhar.

O Santa Clara foi a primeira a equipa a marcar quatro golos no novo Estádio da Luz em jogos do campeonato. Desde a retoma da I Liga de futebol, interrompida devido à pandemia de covid-19, a equipa açoriana ainda não perdeu no campeonato, pelo que Fábio Cardoso faz um balanço "extremamente positivo" da época, quer a nível pessoal como coletivo.

"Estamos a fazer uma temporada histórica e ontem [terça-feira] foi apenas mais uma prova disso. Faltam seis jogos e vamos entrar em todos para ganhar os três pontos. Queremos continuar a fazer história no Santa Clara e deixar o povo açoriano orgulhoso de nós", destacou.

Fábio Cardoso está no Santa Clara desde 2018/19 e na época 2019/20 já realizou 28 jogos e marcou um golo.