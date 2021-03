Fábio Cardoso e Allano jogo com o FC Porto

O Santa Clara não vai contar com o central Fábio Cardoso e com o extremo Allano na partida com o FC Porto. Os dois jogadores foram expulsos e vão cumprir suspensão. A saída ao intervalo, por lesão, do defesa-central Mikel Villanueva poderá condicionar ainda mais as opções do treinador Daniel Ramos na visita ao FC Porto.