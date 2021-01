Fábio Cardoso: «Estamos satisfeitos com a estratégia que usámos»

Fábio Cardoso assume que os jogadores do Santa Clara saem "tristes" do empate (1-1) na receção ao Benfica, até porque segundo o defesa-central dos açorianos, o principal objetivo era a conquista dos três pontos.





"O individual só se destaca quando o coletivo está bem. As derrotas não mudam a nossa forma de pensar. Acreditamos no processo. Estamos no caminho certo e vamos continuar", afirmou, em declarações no final da partida à Sport TV."Eles tiveram mais na bola na primeira parte. Nos 90 minutos têm dois remates, nós fizemos mais, temos mais oportunidades. Noutros jogos tivemos mais posse e perdemos. Estamos satisfeitos com a estratégia que usámos. Estamos tristes porque queríamos os três pontos.""Uma das [minhas] caraterísticas é falar muito, manter os outros jogadores no jogo. Temos de usar as nossas qualidades em virtude do grupo.""É um bom arranque, podia ter sido muito bom se conseguíssemos a vitória. Mais uma vez fazemos história no Santa Clara e vamos continuar a tentar fazê-lo", concluiu.