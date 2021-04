Fábio Cardoso garante ambição do Santa Clara

O Santa Clara vive dias felizes. A permanência foi alcançada a oito jornadas do final da Liga NOS e Fábio Cardoso assume a ambição de fixar um novo recorde de pontos e lutar por um lugar nas competições europeias. “Agora temos o objetivo intermédio, que é melhorar a classificação e pontuação. Vamos trabalhar para conquistar um lugar europeu”, afirma o capitão.

Figura de destaque na equipa, o central garante que os açorianos têm de inspirar outros emblemas. “O projeto do Santa Clara é muito ambicioso, mas bem estruturado. Penso que os clubes deveriam seguir este exemplo. É um projeto exemplar e conseguiu crescer de forma sustentável”, frisa o defesa, já de olhos postos no embate com o V. Guimarães: “Vamos encarar este jogo como mais uma final. Será muito competitivo.”