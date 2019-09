Fábio Cardoso jorrou sangue

Decorria o minuto 55 quando Fábio Cardoso, defesa-central do Santa Clara, ficou caído no chão em plena área do FC Porto.





O jogador de 25 anos solicitou de imediato a assistência, mas quando percebeu que estava a jorrar sangue fez um verdadeiro sprint em direção ao quarto árbitro Hugo Silva, protestando de forma veemente.Fábio Cardoso queixou-se de uma cotovelada de Uribe, solicitou que o lance fosse analisado pelo VAR, mas João Godinho mandou prosseguir o jogo, enquanto o central ficou a ser assistido no banco de suplentes da sua equipa e acabou por regressar ao jogo com uma touca de natação, procedimento já tradicional nestas circunstâncias.