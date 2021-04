Fábio Cardoso volta às opções de Daniel Ramos

Depois de ter falhado o jogo com o Benfica devido a castigo, o central Fábio Cardoso já poderá entrar nas contas de Daniel Ramos para a receção ao Boavista, no sábado, e deverá mesmo entrar direto para o onze, relegando João Afonso para o banco. O técnico dos açorianos começa hoje a preparar o jogo e só não poderá contar com Júlio Romão, que recupera de lesão.