Faltam vender 20 bilhetes para o Santa Clara-Sporting

O Santa Clara vai colocar à venda esta manhã os últimos vinte bilhetes para assistir ao jogo com o Sporting. A venda arranca às 10 horas nas bilheteiras do Estádio de São Miguel, com preços entre os 25 e os 35 euros. A administração da SAD do Santa Clara prevê vender todos os bilhetes disponíveis para este desafio.

Recorde-se que a Autoridade de Saúde Regional permitiu a presença de mil pessoas no recinto, o que corresponde a 10 por cento da lotação máxima do estádio. Refira-se que todos os adeptos vão ter de usar máscara, serão identificados individualmente para eventual vigilância epidemiológica e terão de seguir os circuitos colocados no local. A PSP recomenda aos adeptos que cheguem mais cedo para garantir que a entrada seja feita em segurança.