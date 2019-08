Fase de grupos é um objetivo assumido

O plantel do Santa Clara assumiu como o primeiro objetivo desta época a passagem à fase de grupos da Taça da Liga. O clube açoriano tem sido constantemente afastado desta competição nas duas eliminatórias iniciais, pelo que o treinador João Henriques colocou como uma das metas para 2019/20 melhorar o rendimento nesta prova.

O objetivo de chegar à fase de grupos é poder vir a receber a visita de um dos três grandes no Estádio de São Miguel, criando assim condições para uma receita financeira extraordinária. A última vez que o Santa Clara atingiu a fase de grupos da Taça da Liga foi na longínqua época de 2011/12, então sob o comando de Bruno Moura, quando acabou em terceiro lugar num grupo com Benfica, Marítimo e Vitória de Guimarães.

Agora, o treinador do Santa Clara espera aproveitar o sucesso da base da equipa da última temporada para conseguir surpreender o Belenenses, no Estádio do Jamor, e conseguir cumprir o primeiro objetivo traçado pela SAD açoriana para esta temporada. Para prevenir um empate no final do jogo e a necessidade de um desempate por penáltis, até foram treinados os remates dos 11 metros.