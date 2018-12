Fernando desafiado pela SAD

O avançado Fernando, que já tem tudo certo para se tornar jogador do FC Porto, foi desafiado pela administração da SAD do Santa Clara a marcar no último jogo com a camisola dos açorianos, esta quarta-feira, frente ao , como forma de premiar a liberdade de escolha na negociação com FC Porto e Benfica.

O brasileiro, de 25 anos, encarou este desafio com entusiasmo e mostrou-se muito motivado para contribuir para mais uma vitória da equipa de Ponta Delgada, onde chegou na época passada. Esta temporada, Fernando marcou três golos, todos para o campeonato, e curiosamente sempre que o fez o Santa Clara conquistou os três pontos. Foi isso que aconteceu diante de Nacional (3-0), Boavista (4-2) e Chaves (1-0). Fernando viaja para o Porto na próxima quinta-feira, para ser apresentado oficialmente como o primeiro reforço de inverno dos campeões nacionais.

Lucas Marques confirmado

A administração da SAD do Santa Clara confirmou entretanto a contratação do médio Lucas Marques, que chega proveniente do Figueirense (Série B do Brasil). O canarinho, de 23 anos, vai começar hoje a treinar-se com os seus novos companheiros de equipa, será inscrito na quarta-feira e, caso João Henriques assim o entenda, já poderá ser opção para o embate do próximo domingo, frente ao Feirense.