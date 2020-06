Festa ruidosa do Santa Clara no balneário da Luz

Foi enorme e bastante ruidosa a festa dos jogadores do Santa Clara, após o triunfo no Estádio da Luz, diante do Benfica. Esta começou ainda no relvado, após o apito final, mas acabou por se prolongar nos balneários da equipa insular. O eco dos festejos eram bem audíveis, fruto dos muitos gritos e cânticos entoados por parte dos pupilos de João Henriques.