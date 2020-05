Francisco Ramos explica amizade com 'rivais' formados no Benfica

A amizade de Francisco Ramos com Guzzo, Rebocho ou Rony Lopes, jogadores que passaram pela formação do Benfica, é sobejamente conhecida. Isto, depois de várias épocas discutirem títulos ao longo do ano. Todavia, o médio do Santa Clara salienta que tal nunca foi um problema, ainda que não ande no futebol para "agradar a ninguém".





- Tendo em conta a sua família, o que seria difícil na sua vida era não ser jogador de futebol?- O meu pai foi uma grande influência para mim. Foi jogador do Porto e do Varzim, depois treinador adjunto do Varzm. Incutiu-me desde pequeno, tal como ao meu irmão, o gosto pelo futebol, mas eu tive a felicidade de poder desenvolver melhor as capacidades e desde cedo entrei no Varzim, muito por influência do meu pai. Depois também tinha o meu primo Neto que jogava no Varzim, depois o guarda-redes Ricardo também já jogava e isso fez com que o meu gosto pelo futebol aumentasse ainda mais. Além disso, tenho o meu avô que já tinha sido guarda-redes do Varzim, nos anos 50 ou 60, nem sei bem.- Mas houve uma pressão para ser jogador de futebol?- Não, o meu pai sempre me deu opção para fazer o que eu quisesse, mas as coisas em escolhinhas começaram logo a correr bem e quando surgiu o convite do FC Porto aos 13 ou 14 anos, a coisa começou mais a sério. E ele sempre me deu a liberdade de eu fazer o que quisesse. A opção foi minha. Eu escolhi o meu caminho.- E foi fácil essa mudança para o Porto?- Fácil, fácil, nunca é. Mas fez-me crescer muito. Eu deixei a minha escola, fui estudar para o Porto, logo aí deixei os meus amigos, mas o facto de ir às sete da manhã de metro para o Porto e só voltar às oito da noite, com 13 e 14 anos, isso fez-me crescer muito. E amadurecer muito rápido. E nunca me arrependi da minha opção e foi sem dúvida a melhor. Foi difícil, mas valeu a pena.- Já tinha simpatia na altura pelo FC Porto?- Sim, já tinha, pois o meu pai tinha lá jogado. Nunca o vi lá jogar, mas sabia da história dele e ele conhecia muitas pessoas na estrutura do FC Porto do tempo dele. E isso facilitou as coisas, a minha adaptação. E o meu pai sempre me ajudou muito. Muitas vezes levava-me aos treinos e trazia-me, fazia, por vezes, quatro viagens até ao Porto. Tenho muito reconhecimento pelo que sempre fez por mim.- É nos tempos em que era jogador do FC Porto, na formação, que também vive alguns dos melhores momentos da carreira, nas seleções jovens da seleção nacional?- Penso que tenho 72 internacionalizações e todas elas são especiais. Tive a felicidade de participar no europeu sub-19, em que fomos à final e perdemos com a Alemanha. O mundial sub-20 na Nova Zelândia, depois os Jogos Olimnpicos, no euro sub-21. Tive essa grande felicidade e todos elas foram especiais. Representar o nosso país é sempre especial, estamos a representar uma nação.- Quando se chega a essas grandes competições, há uma grande divisão de jogadores de várias equipas, como Benfica ou FC Porto. É fácil a relação entre jogdores, tendo em conta que durante a época são grandes rivais?- Eu tenho grandes amigos, como o Pedro Rebocho, o Rony Lopes ou o Guzzo, que só joguei com eles na seleções jovens e sempre tivemos um espírito muito bom. Apesar das rivalidades durante o campeonato, chegamos lá e o clique é diferente. O míster Hélio Sousa apelava muito a isso e nunca houve confusões, houve sempre um espírito saudável e isso levou-nos a chegar longe, por exemplo no europeu sub-19. Ainda hoje, a minha amizade com o Guzzo, Rony e Rebocho, são amizades que estimo muito e ainda hoje falamos com grande regularidade.- É fácil fazer amigos no futebol ou esta questão de mudarem de clube acaba por dificultar essas relações?- Quando estamos num clube, como estou no Santa Clara, por exemplo, já criei laços com o Ukra, Fábio Cardoso, mas certamente se sairmos daqui vamos ficar algum tempo sem falar, mas a amizade fica. Não é que se ganhe muitos amigos no futebol, não andamos para agradar a ninguém. E nem sempre as personalidades dão umas com as outras.- Mas por exemplo, ainda hoje falas com regularidade com aqueles com quem cresceste no futebol e com quem tiveste um longo percurso, como o Tomás Podstawski, o Ivo Rodrigues, o Rafa Soares...- Não falo com regularidade, mas quando falamos parece que estou com eles quase todos os dias. A empatia que criámos faz-nos sentir isso. Por exemplo, não estou todos os dias com o Bruno Fernandes, mas temos essa empatia. Com o Gonçalo Paciência, o Pedro Rebocho, Guzzo, Rony, igual, mas não é preciso estar todos os dias. Tenho o meu primo Neto, jogador do Sporting, que é meu primo, mas é um grande amigo que tenho, ou o o André André que é meu amigo de casa e em quem eu confio muito. Tenho um lote de amigo em que sei que posso confiar. Quando falo com eles sinto que posso desabafar, confiar a 100 por cento, mesmo que não esteja com eles todos os dias..