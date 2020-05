Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco Ramos: «Houve quem escrevesse ‘Come to United’» Formado no FC Porto, o médio, de 25 anos, já representou o V. Guimarães e agora joga no Santa Clara, mas nunca foi tão mediático como depois de o amigo Bruno Fernandes ter afirmado que gostava de o ter como colega





• Foto: CD Santa Clara