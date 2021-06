Galatasaray quer Morita

O Galatasaray está interessado no médio Hide Morita e já contactou a administração da SAD do Santa Clara e o empresário do internacional japonês. O recente jogo de preparação entre o Japão e a Sérvia permitiu aos turcos observarem o jogador, ficando impressionados com a qualidade do médio.

Segundo o jornal turco ‘FotoMac’, o departamento de observação do Galatasaray realçou a capacidade técnica e a energia infinita do jogador. Com contrato até 2024, Morita só deve sair por uma verba a rondar os cinco milhões de euros, o que seria a transferência mais alta da história da formação açoriana, superando os quatro milhões pagos pelo FC Porto por Zaidu.

Noutro âmbito, o líder da mesa da AG da SAD recusou o pedido do acionista Ismail Uzun para se discutir e votar a destituição do Conselho de Administração na próxima AG Extraordinária, a 2 de julho. O referido acionista pondera recorrer ao tribunal.