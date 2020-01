Ganhar confiança a cumprir calendário

O Santa Clara vai aproveitar a receção ao Casa Pia, num jogo fora das contas do apuramento para a próxima fase da Taça da Liga, para recuperar os níveis de confiança. A formação açoriana está numa sequência de sete jogos sem ganhar na 1ª Liga e, por isso, pretende que o último jogo na competição sirva para recuperar confiança e também para dar minutos aos jogadores menos utilizados esta época.

"Queremos terminar o ano com uma vitória. Vamos cumprir calendário mas queremos dignificar o clube e terminar no 3º lugar do grupo. Isto é importante para começarmos a criar uma dinâmica de vitória", sublinhou João Henriques, de 47 anos, na conferência de imprensa de antevisão.

O treinador da formação açoriana revelou que vai promover diversas alterações no onze nesta receção ao Casa Pia, isto depois de um jogo muito desgastante para a equipa frente ao FC Porto, no Dragão, para a Taça de Portugal, que terminou com o apuramento dos portistas (1-0). "Vamos apresentar uma equipa competitiva e forte, porque o grupo é equilibrado e permite fazer rotatividade", garantiu João Henriques.