O valor a entregar ao Santa Clara, este ano promovido à Liga NOS, é semelhante ao da época passada, militava então a equipa micaelense na 2ª Liga.



"A concessão dos apoios financeiros e as obrigações de promoção turística a assumir pelas entidades desportivas beneficiárias constarão dos contratos-programa a celebrar entre cada uma delas e o departamento do Governo Regional competente em matéria de turismo", frisa a publicação desta quinta-feira do Jornal Oficial.



Ainda no campo do futebol, o Praiense, o Angrense e o Sporting Ideal são apoiados em cerca de cem mil euros cada, ao passo que a Fonte do Bastardo, em vólei masculino, recebe um apoio de 126 mil euros, semelhante ao Lusitânia, em basquetebol masculino.



O Governo dos Açores vai apoiar o Santa Clara em um milhão de euros na época 2018/19, mais de metade do valor total a entregar a equipas desportivas da região, foi esta quinta-feira revelado.A informação está publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, e foi aprovada no último conselho de Governo que decorreu no final do passado mês de julho, em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria.

Autor: Lusa