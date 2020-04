Guilherme Schettine não volta a jogar pelo Santa Clara

Guilherme Schettine, que já se comprometeu com o Sp. Braga para a próxima época, já foi avisado pela SAD açoriana que não jogará mais pelo Santa Clara em 2019/20. O avançado brasileiro, de 24 anos, vai, no entanto, continuar a treinar com a equipa. A aposta da SAD, agora, passará por Thiago Santana e Cryzan.