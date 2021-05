Ida à Europa vale prémio ao plantel do Santa Clara

A administração da SAD do Santa Clara vai atribuir um incentivo financeiro ao plantel se a equipa chegar às provas europeias. A equipa açoriana parte para a última jornada com os mesmos pontos (43) que o V. Guimarães e sabe que tem de fazer melhor do que o rival.



Entretanto, hoje há eleições no clube. Os sócios escolhem entre Rui Cordeiro, atual presidente, e Miguel Simas, antigo ‘vice’.