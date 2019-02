Insulares reencontraram-se com os golos

O Santa Clara voltou a encontrar o caminho dos golos diante do Portimonense, após uma série de três jornadas sem conseguir marcar. A série negativa desenvolveu-se numa fase em que a equipa tinha perdido Fernando, transferido para o FC Porto, enquanto Osama Rashid estava a representar a seleção do Iraque na Taça da Ásia.

O regresso do internacional e a integração dos reforços do mercado de inverno permitiram à equipa voltar às vitórias diante dos algarvios, com dois golos marcados na sequência de bolas paradas. A formação açoriana apresenta o quinto melhor ataque do campeonato, com 28 golos, registando metade deles na sequência de lances estudados. A eficácia no aproveitamento de cantos, livres e lançamentos é um dos segredos do sucesso.

O melhor marcador da equipa é Zé Manuel, com seis golos, igualando a sua melhor marca, obtida ao serviço do Boavista. O central Fábio Cardoso, que marcou o golo do triunfo frente ao Portimonense, também se destaca na finalização e já conta com quatro golos.