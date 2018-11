Iraque 'rouba' Osama Rashid

O Santa Clara vai ficar sem Osama Rashid durante o mês de janeiro. O internacional iraquiano foi convocado pelo selecionador Srecko Katanec para participar na Taça da Ásia, que se realiza de 9 a 31 de janeiro nos Emirados Árabes Unidos. Através de uma publicação na sua página de Facebook, o médio-centro revelou que foi o próprio selecionador que lhe comunicou a ‘boa nova’, mostrando-se ainda muito feliz por ter sido um dos escolhidos para representar o seu país numa competição internacional. "Estou ansioso para mostrar a minha melhor forma e ajudar a seleção nacional. Espero deixar o povo iraquiano orgulhoso", referiu o médio formado nos holandeses do Feyenoord.

A seleção do Iraque vai iniciar o estágio de preparação no dia 20 de dezembro, mas Osama Rashid foi autorizado pela federação iraquiana a apresentar-se depois do embate com o V. Setúbal, agendado para 23 de dezembro.

Desta forma, está confirmada a ausência de Osama Rashid nos encontros com Tondela, Feirense, Benfica e Marítimo. Existe ainda a possibilidade de falhar o jogo com o Sp. Braga, agendado para 30 de janeiro, caso a seleção iraquiana consiga atingir a final da principal competição de seleções do continente asiático.

O médio iraquiano de 26 anos tem estado em foco nos insulares e é uma das agradáveis surpresas do campeonato, registando 3 golos e 5 assistências em 10 jogos.