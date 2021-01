Jean Patric "estável" mas a aguardar resultado dos exames

Jean Patric e Gilberto protagonizaram um lance chocante no decorrer da segunda parte do encontro entre Santa Clara e Benfica. Os dois jogadores chocaram de cabeça à passagem do minuto 48, com ambos a serem substituídos pelos respetivos treinadores das equipas.

Na conferência de imprensa de análise à partida, o Santa Clara informou o estado clínico do seu jogador. "Foi submetido a alguns exames, estamos a aguardar os resultados mas para já está estável."