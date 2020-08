Jean Patric sobre a nova temporada: «Os objetivos estão bem definidos»

Jean Patric, cara nova do Santa Clara para a temporada 2020/2021, analisou os primeiros dias da preparação da nova época, fazendo um balanço positivo.





"Apesar de estarmos nos primeiros dias de trabalho, dá para ver que o grupo tem qualidade. É excelente. Fui muito bem recebido no Santa Clara", disse o extremo-brasileiro, que na época passada alinhou ao serviço do Ac. Viseu, tendo realizado 28 jogos e apontado 6 golos.Instado a falar sobre as metas para 2020/2021, Patric foi claro e garante estar bem fisicamente. "Os objetivos estão bem definidos. Dar orgulho para este clube e para essa região que é muito importante. Estou bem preparado e não me sinto muito cansado apesar de ser trabalhos intensos", concluiu.