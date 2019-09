João Afonso: «A primeira parte não foi da competência que gostaríamos»

João Afonso lamenta a exibição do Santa Clara na primeira parte frente ao FC Porto (). O central refere que a segunda parte dos açorianos foi mais "digna", dizendo que na quarta-feira, para a Taça da Liga (onde há novo FC Porto-Santa Clara), é preciso corrigir os erros."Toda a primeira parte não foi da competência que gostaríamos e temos tido no campeonato. Custou-nos dois golos, mas corrigimos ao intervalo e fizemos uma segunda parte digna. Não conseguimos chegar à frente e pressionar como pretendíamos. Foi uma dificuldade que corrigimos para a segunda parte.Contra o FC Porto, um candidato ao título, equipa fortíssima, que tem pontos fortes, sabíamos quais eram, mas não os anulámos todos.Na quarta-feira para a Taça da Liga temos de corrigir o que de mal fizemos", disse à Sport TV no final do jogo