João Afonso chega aos 100 jogos na 1.ª Liga

O defesa-central João Afonso vai atingir na próxima segunda-feira, diante do Sporting, a marca de 100 jogos na 1.ª Liga. Um número interessante para o jogador, de 29 anos, que conciliou os estudos académicos com o futebol profissional, chegando ao escalão principal na época de 2014/15 pela mão de Rui Vitória, então para representar o Vitória de Guimarães. Ao longo dos últimos anos, João Afonso representou ainda o Estoril e o Córdoba (2.ª Liga espanhola). Chegou aos Açores no último verão, tendo assinado um contrato por três temporadas, e é um dos elementos mais utilizados pelo treinador João Henriques, com 11 jogos na 1.ª Liga.