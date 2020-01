João Afonso: «Temos de pegar nesta entrega, luta e raça»

Após a derrota do Santa Clara na visita a Guimarães, por 1-0, o defesa João Afonso lamentou o resultado negativo para os açorianos mas sublinhou a exibição positiva da equipa no D. Afonso Henriques.





"O Vitória é uma equipa muito forte, com muita qualidade, com qualidade individual muito grande. Tentámos ao máximo bloquear o jogo deles, permitimos pouco, fizeram o golo e mais alguns remates de fora da área. Conseguimos fazer um bom jogo, apesar de ofensivamente não ter sido o que queríamos. Ainda assim, tivemos uma oportunidade soberana antes do Vitória marcar, mas não tivemos felicidade nesse lance", assumiu o central de 29 anos, que até ao final da época passada era jogador do V. Guimarães.Apesar do desair, o jogador defende que o Santa Clara tem de "pegar neste exemplo de entrega, luta e raça para somar pontos no próximo jogo".Conseguimos ter discernimento, num estádio como este. Temos de pegar neste exemplo e ser mais felizes nos próximos jogos", justificou João Afonso.