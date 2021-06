João Ferreira, ex-Manchester United, é o novo diretor desportivo do Santa Clara

O antigo olheiro dos ingleses do Manchester United João Ferreira vai ser o novo diretor desportivo do Santa Clara, tendo como objetivo "potenciar um crescimento sustentado" do clube da Liga, foi revelado esta terça-feira.

Citado em comunicado de imprensa enviado pelo Santa Clara, João Ferreira disse ter "vontade de começar a trabalhar no planeamento da próxima época desportiva", tendo como objetivo "potenciar um crescimento sustentado e paulatino de um projeto bastante aliciante".

"Estou bastante entusiasmado com o projeto que me foi apresentado. O Santa Clara é um clube que representa uma região e é um orgulho poder representá-lo", afirmou Ferreira ao departamento de comunicação do clube.

O novo responsável pelo futebol do Santa Clara tem 36 anos e chega aos Açores depois de ter estado durante cinco anos como olheiro do Manchester United.

Os açorianos destacam que João Ferreira tem um "vasto currículo no futebol profissional", uma vez que também foi olheiro no Orlando City, dos Estados Unidos, e treinador adjunto da seleção do Gabão (entre 2012 e 2014)

O novo diretor desportivo dos açorianos foi ainda treinador nas camadas jovens do Casa Pia, Belenenses e Sporting, sendo licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde também concluiu um mestrado em Treino de Alto Rendimento.

No domingo, foi anunciado que o treinador Daniel Ramos renovara por uma época o contrato com o Santa Clara, apontando como objetivo para a temporada 2021/22 alcançar a manutenção na I Liga de futebol, "sem sobressaltos".

Em 21 de março, Diogo Boa Alma anunciou o fim da sua ligação ao Santa Clara enquanto diretor desportivo, função que desempenhava no clube açoriano desde a época 2015/16.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre na 1.ª Liga, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.