João Henriques: «A nossa estratégia foi muito bem conseguida»

O Santa Clara provocou surpresa na jornada 18 da Liga NOS ao ir buscar os três pontos a casa do 3.° classificado, Famalicão. João Henriques sublinhou o cumprir na perfeição da estratégia da sua equipa.





"A nossa estratégia foi muito bem conseguida. Conseguimos dificultar aquilo que era o bom processo ofensivo do Famalicão. No início da segunda parte, eles entraram mais fortes, mas rapidamente nos reequilibrámos e ficámos confortáveis no jogo. As nossas transições foram quase perfeitas e tivemos a felicidade de não sofrer golos. Hoje tivemos estrelinha, mas acima de tudo competência. Não me lembro de uma defesa difícil do Marco (Pereira)", sustentou o técnico dos insulares.