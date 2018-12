João Henriques: «A nossa identidade ficou bem patente»

João Henriques, treinador do Santa Clara, lamentou a derrota deste sábado diante do FC Porto mas assinalou a exibição da sua equipa."Mostrámos novamente que somos uma equipa que em todos os jogos luta pela vitória, olhos na baliza, a identidade ficou bem patente e isso enche-nos de orgulho. Orientar este grupo de jogadores fantástico que fez o que fez frente ao FC Porto. Faltou ter mais estrelinha no jogo. Uma entrada forte do FC Porto que soubemos conter e ir equilibrando o jogo. Chegámos ao golo, já no período de descontos com o empate, sentimos um sabor amargo. É sempre diferente acabar a primeira parte com vantagem. Na segunda parte, mesmo acontecendo o golo do FC Porto, fomos sempre à procura de igualar a partida. Este grupo de trabalho é um orgulho para os açorianos. A cada jogo vamos crescendo e hoje em termos emocionais fomos a equipa que queria. Vamos fazer isto em todos os jogos com a crença de que no final a região vai ficar ainda mais orgulhosa", referiu à Sport TV."Somos uma equipa que cometeu alguns erros em alguns jogos, ainda hoje sofremos golos em situações perfeitamente identificadas, mas estamos a crescer e isso deixa-nos otimistas perante os próximos jogos. Falta um em 2018 com a meta ainda bem viva de chegarmos aos 20 pontos este ano", concluiu o técnico dos insulares.