João Henriques: «A primeira situação deles dá o golo e a equipa desorganizou-se»

João Henriques, treinador do Santa Clara, afirmou que a derrota (0-2) frente ao Sp. Braga "não foi um jogo feliz". Para o técnico dos açorianos, o primeiro golo dos arsenalistas, aos 13 minutos, por Wilson Eduardo, acabou por desorganizar a equipa "em termos mentais".





"Não foi um jogo feliz. Sentimos muito o primeiro golo e a equipa até estava bem no jogo, conseguindo tirar a bola da zona de pressão. A primeira situação deles dá o golo e a equipa desorganizou-se em termos mentais", afirmou o técnico de 46 anos.Apesar da derrota não ser o resultado pretendido, João Henriques não hesitou em dar o mérito ao adversário, sublinhando que o Sp. Braga foi "um justo vencedor". "Nós fomos mais passivos do que o normal. Se fizéssemos o nosso golo, as coisas seriam diferentes, mas o Sp. Braga é um justo vencedor e não há dúvidas disso. A equipa não foi o que costuma ser, umas vezes por demérito, outras por mérito do adversário", concluiu.