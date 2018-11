João Henriques: «A vitória do V. Guimarães é inteiramente justa»

João Henriques considera que ofoi merecido. O treinador dos açorianos referiu que a equipa esteve demasiado recuada na primeira parte e que teve dificuldades no processo defensivo."A vitória do [Vitória de Guimarães] é inteiramente justa. Na primeira parte, estivemos demasiado baixos no terreno. Não era essa a intenção. Na segunda parte, retificámos para termos as linhas mais subidas e sermos mais agressivos. Temos sido uma equipa agressiva no processo defensivo, o que nos permite recuperar mais bolas. Mas hoje tivemos dificuldades nesse capítulo.Tirámos algumas notas positivas sobre a segunda parte. Desde o início da segunda parte, fomos uma equipa em crescendo. Estávamos a pouco e pouco a chegar à baliza do adversário, mas não fomos pragmáticos na finalização e na criação de situações de golo. Pela segunda vez no campeonato, não fizemos golos, apesar de sermos o terceiro melhor ataque.Era excelente ter ganhado. O Vitória é uma equipa em crescendo, com um dos melhores treinadores do campeonato e mostrou hoje que está cada vez mais forte. Está a construir uma equipa que vai subir na tabela. Já está a mostrar grande qualidade.Nunca foi desculpa e não vai continuar a ser, mas ir perdendo semanalmente um jogador aqui, um jogador ali, torna as coisas difíceis, porque quem substitui não tem o mesmo ritmo competitivo. Perdemos o Thiago Santana, o Accioly, o Alfredo [Stephens, por lesão], o Patrick [por castigo]. Mas faz parte dos campeonatos perder os jogadores por lesão e por castigo.Em todos os jogos, entramos para conquistar pontos. Na jornada anterior, perdemos com o Sporting num minuto: a grande penalidade e a expulsão, quando tínhamos o jogo controlado. Não fomos inferiores ao Sporting. Hoje não fomos a equipa que tem habituado toda a gente neste campeonato. Mas isto não belisca nada do que fizemos até agora. O que queremos é a manutenção.Na próxima jornada [com o Belenenses], em nossa casa, queremos voltar às vitórias para consolidar o nosso trajeto, [que queremos] tranquilo".