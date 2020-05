João Henriques ainda incerto

João Henriques, treinador do Santa Clara, termina contrato no final da temporada mas a SAD dos açorianos ainda não iniciou as negociações tendo em vista a renovação.

Nos últimos dois anos, o técnico, de 47 anos, atingiu vários objetivos, como a permanência na Liga e até a potencialização de vários jogadores que acabaram transferidos, como Kaio, que rumou ao Krasnodar, e Fernando Andrade, que assinou pelo FC Porto. Este sucesso poderá, por isso, levar João Henriques a escolher um projeto mais ambicioso.